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Москвичи научились экономить на электричестве

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Уровень потребления электроэнергии в Москве за последние годы снизился. Об этом в среду, 3 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводит М24.

«Удельный расход топлива на выработку единицы тепловой и электрической мощности был снижен с 4,13 килограмма условного топлива в 2012 году до 3,2 килограмма в 2017 году», — уточнил Бирюков в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя».

По его словам, в среднем на одного москвича приходится 959 киловатт-часов в год. В то же время в Лондоне этот показатель составляет 1500 киловатт-часов, а в Нью-Йорке — 2500 киловатт-часов на человека, добавил чиновник.

Ранее стало известно, что в России снова могут ввести социальную норму энергопотребления для населения. Отмечается, что ее могут установить на уровне 300 киловатт-часов в месяц. Потребление более 300 киловатт-часов будет оплачиваться уже по повышенному тарифу, а более 500 киловатт-часов — по «экономически обоснованному».

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