Москвичи назвали детей именем многолетнего соратника Сталина

Среди самых редких имен, которые москвичи давали своим детям в августе 2018 года, оказались Лея и Клим. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные столичного управления ЗАГС. Именем советского маршала и многолетнего соратника Иосифа Сталина — Климента Ворошилова — назвали семь мальчиков.

«Среди самых необычных имен — Лея и Арианна, так назвали в августе по восемь девочек. Девять получили имя Теона, столько же девочек назвали Мелиссой. Редкими именами остаются Айша и Агния», — добавили в ЗАГС.

Самыми популярными именами для новорожденных стали Александр и София. «В августе в Москве родились 322 Софии, 293 Александра, 254 Анны, 224 Максима, 219 Артемов, 214 Марий, 211 Михаилов и 207 Викторий», — добавили в ведомстве.

Климент Ворошилов — российский революционер, советский военачальник, государственный и партийный деятель и один из первых маршалов Советского Союза. Его именем названы серия тяжелых танков КВ Путиловского завода и крейсер Черноморского флота.