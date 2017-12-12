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Москвичи облюбовали общественный транспорт

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Внутренними рейсами на наземном общественном транспорте столицы 19 декабря проехали 6,6 миллиона человек. Эта цифра побила предыдущий рекорд перевозок на земле за 2017 год. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«За вчерашний день у нас внутренний рекорд — за 2017 год городской транспорт на внутренних маршрутах перевез 6,6 миллиона пассажиров. Я верю, что часть автомобилистов пересели на городской транспорт, и не только на метро», — отметил Ликсутов.

Чиновник подсчитал, что разница между наземным городским транспортом и метро составляет всего миллион пассажиров. «Если метро вместе с МЦК за вчерашний день перевезло 8,6 миллиона пассажиров, то городской транспорт перевез 6,6 миллиона пассажиров. Если взять еще миллион людей, которые едут и пересаживаются на автобусы из Московской области, — то 7,6 миллиона», — резюмировал он.

Ликсутов также подчеркнул, что наземный транспорт догонит метро по объему перевозок примерно через три-пять лет.

Ранее 20 декабря сообщалось, что со 2 января 2018 года проезд в московском транспорте подорожает. Например, разовый проезд по карте «Тройка» будет стоить 36 рублей вместо 35.

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