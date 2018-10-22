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Москвичи оказались любителями биографии и поэзии

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В столичном метрополитене составили список, в который вошли самые популярные у пассажиров книги с полки буккроссинга. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Москвы.

В топ-5 вошли книга Бориса Акунина «Фото как хокку», роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», «Отверженные» Виктора Гюго, роман Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева» и сборник лирических стихотворений Сергея Есенина. Также горожане часто читали произведение Дэна Брауна «Код да Винчи».

«Список книг на полках буккроссинга будет постоянно пополняться, мы призываем пассажиров присоединяться к проекту», — рассказала заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В начале сентября был представлен рейтинг самых скачиваемых в онлайн-библиотеке Московского метрополитена книг. Его возглавил труд немецкого философа Фридриха Ницше «Как говорил Заратустра». В пятерку также вошли «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея, «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и «О любви» Антона Чехова»

Бесплатно взять книгу можно на стойке «Живое общение» в объединенном вестибюле станций «Пушкинская» и «Тверская», а вернуть — на любую из стоек «Живое общение».

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