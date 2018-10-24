Москвичи ощутили дыхание зимы

В ночь на вторник, 30 октября, температура воздуха в столице опустилась до минус двух градусов. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

По словам Макаровой, эта ночь стала самой холодной с начала месяца. Ночь на среду, 31 октября, будет еще холоднее: столбик термометра может опуститься до минус четырех градусов.

Как сообщают синоптики, выпавший ночью снег растает во второй половине недели, когда в столице ожидается потепление до плюс десяти градусов. Это произойдет благодаря влиянию европейского циклона, чей центр сейчас находится над Альпами.