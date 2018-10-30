Москвичи ощутят минус

Температура в Москве в воскресенье, 11 ноября, опустится ниже нуля градусов. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам синоптика, похолодание в столичный регион придет уже в пятницу, 9 ноября. В городе пройдут кратковременные дожди, которые возобновятся в субботу, 10 ноября. «В воскресенье осадков не ожидается, однако температура понизится до минус одного — минус четырех градусов. В ночь на воскресенье и понедельник возможно понижение температуры до минус семи», — уточнила Макарова.

При этом, отметила она, снегопадов и установления снежного покрова в ближайшее время не ожидается.

Ранее сообщалось, что настоящая зима в этом году придет в Москву на 7-10 суток позже обычного. По прогнозам синоптиков, первых снегопадов москвичам не стоит ждать раньше последних чисел ноября.