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Москвичи остановили грабителя и вернули школьнице 50 рублей

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Москвичи смогли отбить школьницу от грабителя. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МВД России по городу.

По данным полиции, нападение на девушку произошло в субботу, 16 марта, на Ярославской улице на северо-востоке Москвы. Неизвестный мужчина угрожал ученице 10-го класса школы ножом.

«Неизвестный, угрожая ученице 10-го класса школы предметом, похожим на нож, открыто похитил деньги в сумме 50 рублей и телефон сотовой связи», — сообщили в МВД. Очевидцы смогли отобрать у мужчины похищенное, после этого он скрылся, вещи вернули школьнице.

Материал проверки по данному факту направят в Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве, уточняет РИАМО.

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