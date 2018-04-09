Москвичи отогреются и занемогут

Температура воздуха в столице вернется в норму и повысится до плюс 20 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодня существенных изменений на синоптической карте Центральной России не произойдет, поскольку в атмосфере правит бал скандинавский барический „купол“, защищающий жителей региона от ненастья. В условиях малооблачной погоды приток солнечного тепла усилится, а остывший накануне воздух станет лучше прогреваться, и температура вернется в свое климатическое русло», — сообщили синоптики.

По их прогнозам, воздух в столичном регионе прогреется до 21 градуса тепла. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью до восьми метров в секунду. Относительная влажность воздуха будет около 28 процентов. Атмосферное давление немного упадет и составит 753 миллиметра ртутного столба.

Синоптики портала «Метеоновости» также предупреждают, что из-за низкой влажности воздуха недомогание могут почувствовать астматики и люди, страдающие аллергией на пыльцу растений. Повышенное атмосферное давление может негативно сказаться на людях с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. При возникновении головной боли, боли в области сердца, головокружения или шума в ушах рекомендуется прием препаратов, назначенных лечащим врачом.