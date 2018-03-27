Москвичи отогреются ко дню рождения Ким Ир Сена

В ближайшие выходные воздух в столичном регионе прогреется до плюс 13-16 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Росгидромета.

По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу в столице будет от минус 2 до 0 градусов, по области подморозит до минус 5 градусов. Днем 14 апреля субботу воздух в столице прогреется до 11-13 градусов, а в Подмосковье — до 9-14 градусов.

В воскресенье, 15 апреля (в этот день в КНДР отмечают Праздник солнца — в честь дня рождения первого президента страны Ким Ир Сена), ожидается 14-16 градусов, а в Подмосковье 12-17 градусов. Ветер в течение суток будет юго-западным 2-7 метров в секунду. В течение выходных будет переменная облачность, осадков в столичном регионе не ожидается.

В ночь на 12 апреля температура воздуха в столичном регионе опускалась до минус 7,4 градусов. Эта ночь, по словам синоптиков, стала самой холодной с начала месяца.