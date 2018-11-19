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Москвичи озаботились судьбой замерзающего лебедя

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Жители столицы вызвали спасателей, чтобы помочь лебедю, замерзающему на Марьинских прудах. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка МЧС.

Однако когда сотрудники МЧС прибыли на место, оказалось, что птица в спасении уже не нуждается.

«Лебедь улетел», — уточнили в ведомстве.

В середине ноября пользователь Pikabu под ником VeraA опубликовала фотографию, на которой запечатлен черный лебедь, плавающий в реке в районе Парка 850-летия Москвы в Марьино. Другие юзеры предположили, что птица находится «там не первый день».

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