Москвичи пересядут на велосипеды

Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Москве с 14 по 27 мая. Об этом сообщил куратор проекта по развитию велокультуры Владимир Кумов, передает ТАСС.

«Она (акция — прим. МОСЛЕНТЫ) показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам», — объяснил он.

По словам Кумова, для мотивации новых участников организаторы устраивают конкурсы, а партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы. Кроме того, в городе организуют «энергетические точки», на которых велосипедисты могут бесплатно получить воду, фрукты и сувениры. Их местоположение опубликовано на сайте проекта.

Мероприятие пройдет при поддержке столичного департамента транспорта. Ожидается, что в нем примут участие несколько тысяч человек.

Акция «На работу на велосипеде» проводится в Москве с 2014 года. С 2015 года она проходит по всей России два раза в год: в мае и в сентябре.