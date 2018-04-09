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Москвичи пересядут на велосипеды

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Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Москве с 14 по 27 мая. Об этом сообщил куратор проекта по развитию велокультуры Владимир Кумов, передает ТАСС.

«Она (акция — прим. МОСЛЕНТЫ) показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам», — объяснил он.

По словам Кумова, для мотивации новых участников организаторы устраивают конкурсы, а партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы. Кроме того, в городе организуют «энергетические точки», на которых велосипедисты могут бесплатно получить воду, фрукты и сувениры. Их местоположение опубликовано на сайте проекта.

Мероприятие пройдет при поддержке столичного департамента транспорта. Ожидается, что в нем примут участие несколько тысяч человек.

Акция «На работу на велосипеде» проводится в Москве с 2014 года. С 2015 года она проходит по всей России два раза в год: в мае и в сентябре.

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