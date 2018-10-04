Москвичи пережили самую холодную ночь

Ночь на вторник, 9 октября, стала в столичном регионе самой холодной с начала месяца. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Поданным метеорологов, на базовой станции на ВДНХ был зафиксирован показатель в минус 0,2 градуса. А в Московской области на метеостанции Черуси температура воздуха опустилась до минус 3,6 градуса. Минимальная температура воздуха в столице с начала осени была зафиксирована в воскресенье, 30 сентября. Тогда отметка термометра на метеостанции ВДНХ показала 0,4 градуса ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, столбики термометров поднимутся до 13 градусов.

Ранее сообщалось, что осень в Москве затянется. Из-за общей тенденции на потепление, зима придет позже чем обычно, заключил климатолог.