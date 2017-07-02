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Москвичи пережили самую холодную ночь

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Ночь на 17 декабря стала самой холодной с наступления зимнего сезона в столичном регионе. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

На базовой метеостанции на ВДНХ температура опустилась до 15,8 градусов ниже нуля. А в некоторых районах Подмосковья столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов.

По предварительным прогнозам, морозы продержатся всю неделю.

Как ранее сообщал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, текущее похолодание — не аномалия, а возвращение к норме. При этом в середине века москвичи уже могут отвыкнуть от снега в Новый год. Сейчас температура переходит через ноль в начале ноября, но через 30 лет это будет происходить уже в начале декабря, пояснил Семенов.

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