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Москвичи пережили самую холодную ночь

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Ночь на четверг, 23 августа, в столичном регионе стала самой холодной за прошедший месяц. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

«В Москве, по данным на 6:00, минимальная температура опускалась до плюс 8,6 градуса. Так холодно в столице не было более двух месяцев, с 16 июня 2018 года», — уточнили эксперты. По прогнозам синоптиков, предстоящая ночь станет не менее холодной.

Днем 23 августа ожидается небольшая облачность, температура поднимется до 23 градусов, ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

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