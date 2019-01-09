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Москвичи пережили самый теплый день

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Понедельник, 4 февраля, стал самым теплым днем в Москве за зиму. Температура воздуха поднялась до 2,8 градуса. Об этом 5 февраля РБК сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

В ближайшие часы столицу ждет похолодание. Днем температура понизится до минус 1 — 3 градусов, к вечеру — до минус 5 — 7 градусов, образуется гололедица.

В ночь на 6 февраля температура воздуха упадет до минус 8 — 10 градусов, но днем в среду она будет в пределах минус 2 — 5 градусов. «Такая отрицательная температура с небольшими снегопадами продержится до выходных дней», — отметил синоптик.

В начале следующей недели снова ожидается потепление, но не столь заметное.

Ранее специалисты Гидрометцентра сообщили, что гололедица во вторник будет сильная, кроме того, Москву ждет облачность.

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