Москвичи пережили самый теплый день весны

Среда, 4 апреля, стала самым теплым днем весны 2018 года в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

«В результате антициклональной погоды апрельское солнце к 15:00 сумело прогреть воздух на базовой московской метеостанции ВДНХ до плюс 9,3 градусов, а на Балчуге температура повысилась до плюс 9,6 градусов», — заключили аналитики.

По их словам, это не окончательные данные: возможно, что до конца дня какие-то термометры зафиксируют 10 градусов выше ноля.

Отмечается, что самое теплое в истории 4 апреля было зафиксировано в 1990 году при президентстве Михаила Горбачева. Тогда метеорологи зафиксировали плюс 21,2 градуса. «Но тем не менее, такая температура точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины апреля», — пояснили в «Фобосе».