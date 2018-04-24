Москвичи пережили самый теплый день с начала года

Понедельник, 30 апреля, стал самым в Москве самым теплым днем с начала года. Температура на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 15:00 поднялась до 23,5 градуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.

Предыдущий температурный максимум был установлен в Москве 10 апреля (21,1 градуса), а температурный рекорд для 30 апреля в столице — в 1969 году: тогда воздух прогрелся до 24,7 градуса.

По прогнозам синоптиков, на майские праздники в столичном регионе будет жарко: воздух прогреется до 27 градусов тепла, что выше среднесуточной июльской температуры.

«Этот Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления», — предположил специалист центра погоды «Фобос».