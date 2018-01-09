Москвичи пережили темнейшие времена

Прошедший декабрь стал самым темным месяцем за всю историю погодных наблюдений. Об этом сообщили в агентстве «Метеоновости», передает РБК.

В декабре 2017 года москвичи так и не увидели солнца. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что за весь месяц светило появилось на небе всего на шесть минут.

По словам Вильфанда, в декабре аномально часто наблюдались циклонические вихри. Кроме того, температура была почти на шесть градусов выше нормы. Это и привело к постоянной облачности в течение месяца. «Продолжительность [появления солнца] в декабре обычно исчисляется десятками часов, а в этом году просто удивительная ситуация», — подчеркнул синоптик.

До этого самым темным месяцем в истории Москвы считался декабрь 2000 года. Тогда в столице набралось всего три солнечных часа. Отмечается, что на декабрь традиционно приходится ежегодный минимум продолжительности солнечного сияния в году. Обычно в этом месяце бывает около 18 солнечных часов.

Декабрь прошлого года также стал одним из самых теплых за последние 140 лет. Средняя дневная температура воздуха опускалась до отрицательных значений только шесть дней за весь месяц.