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Москвичи переживут резкое потепление на 20 градусов

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Ночь на 24 января станет самой холодной с начала зимы. Столбики термометров в столичном регионе опустятся до 18 градусов мороза, однако затем начнется резкое потепление, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России.

«В ночь на среду температура воздуха опустится до 16-18 градусов мороза, днем — не теплее минус семи-девяти градусов. При переменной облачности осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

В четверг ночью ожидается до 12 градусов мороза, а днем потеплеет до минус пяти. Также пройдет небольшой снег, и усилится ветер. Синоптики прогнозируют, что к концу недели потепление продолжится, и уже в воскресенье температура может достичь нулевой отметки. Сообщается, что пока в январе средняя температура выше нормы на 5,1 градуса.

Самой холодной за сезон стала ночь с 17 на 18 января. По данным метеоцентра, температура воздуха в Москве опустилась до минус 9,5 градусов. Самое низкое положение столбика термометра было зафиксировано в подмосковных Черустях — минус 11,8 градуса.

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