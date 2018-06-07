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Москвичи побывали за границей в два раза чаще других россиян

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Две трети москвичей бывали за границей, что вдвое превышает средний показатель по России. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

По данным опроса, действующий иностранный паспорт есть у четверти граждан страны и у около 56 процентов жителей столицы. Визу для въезда в другую страну в них имеют девять и 20 процентов соответственно.

Отмечается, что за последний год самыми популярными направлениями заграничных поездок для россиян были Турция, Таиланд, Греция, Италия и Испания, а для москвичей — Турция, Испания, Италия, Кипр и Таиланд.

Также выяснилось, что уехать за границу на постоянное место жительства хотят 15 процентов россиян и 17 процентов москвичей. У 26 процентов жителей столицы есть родственники и знакомые, которые уехали за границу на постоянное место жительства в последние два-три года.

Опрос по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения был проведен 20-24 апреля среди 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов России. Опрос в Москве проводился с 20 апреля по 3 мая по репрезентативной выборке населения города среди 512 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

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