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Москвичи почувствовали необходимость «Зарядья»

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Большинство москвичей считают, что парк «Зарядье» необходим городу. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду, 23 мая.

По данным исследования, о необходимости парка заявили три четверти опрошенных. Об открытии «Зарядья» знают 88 процентов респондентов, но уже посетили парк только 28 процентов.

Отмечается, что 70 процентов тех, кто посетил парк, остались им довольны. «В целом уровень удовлетворенности различными объектами инфраструктуры в столице достаточно высок», — отмечается в исследовании.

Приоритетными направлениями развития городской среды для 40 процентов опрошенных стало благоустройство дворов, для 39 процентов — создание зеленых зон. Еще 37 процентам респондентов не хватает новых пешеходных зон.

Опрос ВЦИОМ проведен 13-16 мая 2018 года в Москве, объем выборки — одна тысяча человек.

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