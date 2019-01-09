Москвичи почувствуют сибирские морозы

Ко вторнику, 5 февраля, московский регион попадет под влияние антициклона из Сибири, и в столице снова похолодает. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, над югом Западной Сибири сформировался крупный антициклон, который принес в регион сильные морозы до минус 50 градусов. В ближайшее время он начнет смещаться на запад, в результате чего температуры в европейской части страны также начнут снижаться.

При этом Вильфанд заверил, что в Москве экстремальных морозов не ожидается, и «воздушные массы с востока лишь обеспечат нормальный для февраля температурный режим». Так, к вечеру вторника столбики термометров опустятся до минус семи градусов, а в ночь на среду, 6 февраля, похолодает до минус 10 градусов.

Ранее сообщалось, что предстоящая неделя в столице начнется с относительно теплой облачной погоды. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 февраля, в городе пройдет небольшой дождь.