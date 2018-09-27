Москвичи подмокнут

К пятнице, 5 октября, в столичном регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов Росгидромета.

По данным синоптиков, дожди будут идти с вечера вторника и до пятницы, больше всего осадков — до восьми миллиметров — выпадет в четверг, 4 октября. Синоптики уточнили, что и в выходные вероятны небольшие дожди.

По их прогнозам, во вторник в столичном регионе будет облачно. Воздух в Москве прогреется до 12 градусов тепла. Ожидается южный ветер до десяти метров в секунду, атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

Такой характер погоды задержится в столице на всю рабочую неделю. В четверг, 4 октября, с северо-запада придет холодный воздух, и столбики термометров опустятся до девяти градусов тепла. Однако заморозков не ожидается.