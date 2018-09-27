Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичи подмокнут

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

К пятнице, 5 октября, в столичном регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов Росгидромета.

По данным синоптиков, дожди будут идти с вечера вторника и до пятницы, больше всего осадков — до восьми миллиметров — выпадет в четверг, 4 октября. Синоптики уточнили, что и в выходные вероятны небольшие дожди.

По их прогнозам, во вторник в столичном регионе будет облачно. Воздух в Москве прогреется до 12 градусов тепла. Ожидается южный ветер до десяти метров в секунду, атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

Такой характер погоды задержится в столице на всю рабочую неделю. В четверг, 4 октября, с северо-запада придет холодный воздух, и столбики термометров опустятся до девяти градусов тепла. Однако заморозков не ожидается.

Читайте также
Самое читаемое
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд, слоуфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
29 сентября
Типа этого
Как будут выглядеть дома и мебель россиян в ближайшем будущем
1 октября
«На втором этаже разрешалось курить»
Зачем появлялись и почему исчезли двухэтажные троллейбусы
27 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter