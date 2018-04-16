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Москвичи получат «древнерусское» метро

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Станцию метро «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии планируют открыть в июле. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

У станции будет два подземных вестибюля. Она откроется на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова. Главным украшением станции станут ажурные плафоны в древнерусском стиле.

На данный момент станция готова почти на 70 процентов. Изначальный проект станции доработали в соответствии с техническими требованиями. Кроме того, внешний облик входных павильонов заменили на типовые без узора.

«Жизнь, безусловно, внесла в конкурсную концепцию свои коррективы, все-таки метро — это сложный, технологичный объект, и не все в нем можно реализовать. Но в целом можно сказать, что авторский надзор позволил сохранить первоначальную идею с русским узорчатым орнаментом, перенесенным в современные материалы», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Станция «Новопеределкино» возводится в рамках участка Калининско-Солнцевской линии метро «Раменки» — «Рассказовка».

В марте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах увеличить протяженность линий столичного метрополитена в два раза к 2025 году. Кроме того, обновятся составы: в ближайшие три года метро получит свыше 1,6 тысячи новых вагонов «Москва».

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