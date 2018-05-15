Москвичи полюбили кататься на электросамокатах

На сайте по аренде электросамокатов «Делисамокат» зарегистрировались более десяти тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИАМО.

Пилотную систему городского проката электросамокатов запустили в Москве 18 мая. По информации пресс-службы, в первые дни работы на сайте сервиса зарегистрировалось более десяти тысяч человек.

Всего в городе открылись 25 пунктов проката: в центре это стационарные пункты, а в других районах – фургоны-прицепы. В пресс-службе добавили, что в ближайшие два года количество электросамокатов для аренды увеличится до 16 тысяч.

Прокат будет работать ежедневно до 31 октября с 07:00 до 23:00. Для аренды электросамоката необходимо зарегистрироваться на сайте сервиса или в мобильном приложении. Чтобы взять самокат напрокат, необходимо предъявить код бронирования и документы, удостоверяющие личность.

В апреле оператор каршеринга «Делимобиль» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Делисамокат». Сообщалось, что компания планирует запустить весной сервис по аренде электросамокатов, и возьмет в лизинг более 1,6 тысячи этих транспортных средств.