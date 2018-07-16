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Москвичи полюбили «Мерседесы»

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Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг автомобилей премиальных марок, которые чаще всего покупают в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.

Лидером рейтинга стала марка Mercedes. Продажи этих автомобилей за пять месяцев 2018 года выросли на 6,7 процента и составили 5,7 тысячи единиц. Помимо этого, в пятерку популярных марок попали BMW (4,6 тысячи автомобилей), Audi (более 2 тысяч экземпляров), Lexus (2 тысячи) и Volvo (1,1 тысяча). Самыми популярными моделями стали BMW 5-Series, Lexus RX и Mercedes E-Class.

По данным исследования, всего за пять месяцев этого года в Москве продано 19,5 тысячи новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 7,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В декабре 2017 года в столичном регионе посчитали электромобили. Всего у москвичей и жителей области значится 367 машин — около 32,4 процента от общего количества электрокаров в России.

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