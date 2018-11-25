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Москвичи помогли пострадавшей 101-летней пенсионерке

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Москвичи собрали подарки для 101-летней жительницы Чертаново, которую в собственной квартире обокрали мошенники. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает «Москва 24».

В редакцию телеканала стали приходить письма и подарки для ветерана после того, как в эфире вышел репортаж о том, что злоумышленники украли у нее все сбережения, которые женщина копила в течение 40 лет. Ей передали от горожан продукты, подарки, деньги и открытки с поздравлениями. «Желаем бабушке Вере держаться и не терять веры, здоровья и здоровья в новом году. Пусть будет в нем много радостных моментов, а вот все плохое пусть останется в прошлом», — написали москвичи.

Сообщается, что благотворительный фонд «Старость в радость» проведет ремонт в квартире пенсионерки и установит стиральную машину.

Инцидент произошел в конце декабря. Две женщины представились сотрудницами Совета ветеранов и предложили ветерану сметану и творог в рамках социальной помощи. Пока одна из мошенниц общалась с ней на кухне, другая украла из соседней комнаты 295 тысяч рублей, оставив пенсионерке только три тысячи.

По словам соседа, злоумышленницы могли специально прийти в день выдачи пенсии. «Меня не было. Бабушка сказала, что прошлась по квартире, зашла в мою комнату. У меня там и компьютер, и ноутбук — ничего не взяли», — рассказал он. Сообщается, что мошенниц пока так и не нашли.

В августе неизвестный обокрал квартиру гражданина 1947 года рождения, проживающего на Кадашевской набережной. Полиция выяснила, что неизвестный забрался на козырек подъезда дома, разбил окно и пробрался в квартиру. Оттуда злоумышленник похитил медвежью шкуру бурого цвета, коллекцию монет разных стран мира, пневматическое ружье и документы потерпевшего. Материальный ущерб оценили в 162,5 тысячи рублей.

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