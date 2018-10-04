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Москвичи посчитали крякв

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Участники Общеевропейского учета птиц насчитали на природных территориях Москвы около четырех тысяч птиц 38 видов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Москва стала лидером среди регионов России по числу участников Общеевропейского учета птиц. 120 бердеров в прошедшие выходные приняли участие в этой просветительской акции. Всего по всей России в рамках мероприятия было насчитано 28 тысяч 412 птиц, относящихся к 132 видам», — рассказал он.

Самыми многочисленными видами в Москве стали кряква и сизый голубь, а наиболее интересными, отметили в департаменте, — серебристая чайка, серая неясыть, обыкновенная пустельга и коноплянка.

Подсчет велся в рамках Общеевропейского учета птиц, который прошел в минувшие выходные. Собранные и обработанные данные будут переданы партнерству «Птицы и люди», координирующему мероприятие Общеевропейского учета птиц по всей России, а затем в координационный центр акции в Люксембурге.

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