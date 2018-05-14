Москвичи посмотрят кино на природе

Летние кинопоказы начинаются на природных территориях столицы 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».

Тематика фильмов в этом году — «Кинематограф ХХ века». Как отметили в ведомстве, цель кинопоказов — популяризовать досуг на природе, здоровый образ жизни и активный отдых, а также сформировать экологическую культуру и мировоззрение у горожан. Кроме того, перед показом кинофильмов посетители смогут услышать лекции на эколого-просветительскую тематику.

Летние показы художественных фильмов «Московское небо» пройдут с 18 мая по 9 сентября. Фильмы на свежем воздухе будут показывать каждую пятницу, субботу и воскресенье с 21:00 до 23:00. Все кинопоказы будут бесплатными. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Мосприроды.

В прошлом году в столице также работали передвижные летние кинотеатры во дворах, в зданиях и на крышах домов. Все сеансы также были бесплатными.