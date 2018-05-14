Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичи посмотрят кино на природе

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Летние кинопоказы начинаются на природных территориях столицы 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».

Тематика фильмов в этом году — «Кинематограф ХХ века». Как отметили в ведомстве, цель кинопоказов — популяризовать досуг на природе, здоровый образ жизни и активный отдых, а также сформировать экологическую культуру и мировоззрение у горожан. Кроме того, перед показом кинофильмов посетители смогут услышать лекции на эколого-просветительскую тематику.

Летние показы художественных фильмов «Московское небо» пройдут с 18 мая по 9 сентября. Фильмы на свежем воздухе будут показывать каждую пятницу, субботу и воскресенье с 21:00 до 23:00. Все кинопоказы будут бесплатными. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Мосприроды.

В прошлом году в столице также работали передвижные летние кинотеатры во дворах, в зданиях и на крышах домов. Все сеансы также были бесплатными.

Читайте также
Самое читаемое
Понизили градус
В парке «Зарядье» открылась Ледяная пещера
Cегодня
«У этих девушек наверняка есть отклонения»
Раздевание, откровения и интим в спектакле о жизни работниц эскорт-агентств
16 мая
«Это ад, настоящий ад»
Через что прошлось пройти обитателям столичного ГУЛАГа
15 мая
Наполовину полон
На московские перекрестки возвращаются «стаканы» для постовых
14 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter