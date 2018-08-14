Москвичи потратились на гаджеты

В 2017 году москвичи потратили около двух процентов своих доходов за год на гаджеты. Об этом говорится в совместном исследовании департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и сервиса объявлений Avito, передает агентство «Москва».

В среднем сумма, которую среднестатистический москвич тратит на электронику, составляет 38 тысяч рублей. Как отмечают аналитики, за семь лет этот показатель вырос в 1,5 раза. 46 процентов затрат пришлось на смартфоны и мобильные телефоны, тогда как в 2010 году этот показатель составлял всего 26 процентов. В свою очередь, спрос на персональные компьютеры и телевизоры заметно упал.

Также отмечается, что треть москвичей готова приобретать гаджеты на вторичном рынке.

По словам экспертов, рост затрат связан с изменениями структуры потребления сотовых телефонов. «Пользователи отказались от кнопочных телефонов в пользу „умных“, выросло проникновение мобильного интернета, модель потребления контента сместилась в сторону гаджетов. Кроме того, в столице довольно высока частота обновления смартфонов: москвичи приобретают новую модель в среднем один раз в два года», — пояснили специалисты.

По прогнозам, к 2025 году москвичи будут тратить на цифровые устройства до 3,1 процента доходов за год.

В июне аналитики портала Statista подсчитали, сколько среднему жителю крупных городов мира нужно работать, чтобы купить iPhone X. Москвичам для приобретения гаджета придется непрерывно работать почти два месяца — 37,3 рабочего дня.