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Москвичи позарились на «Камазы» коммунальщиков

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Два оранжевых грузовика «Камаз», принадлежащие коммунальным службам, угнали на востоке Москвы. Об этом в среду, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, машины пропали с Салтыковской улицы. В частности, добычей угонщиков стал кран-манипулятор, предназначенный для погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами.

По предварительной информации, общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей, уточнил источник.

В июле прошлого года сообщалось, что неизвестный похитил торговый киоск на западе столицы. Материальный ущерб составил около одного миллиона 640 тысяч рублей.

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