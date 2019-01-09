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Москвичи позавидовали варившим пельмени машинистам электрички

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В одном из вагонов столичных экспрессов, курсирующих по маршруту Москва — Одинцово заметили мультиварку, в которой, по словам очевидцев, готовились пельмени. Снимок был опубликован в сообществе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».

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«Типичное Одинцово» / «ВКонтакте»

Инцидент в электричке, следующей из столицы в Одинцово, произошел 4 февраля около 21:30. Как рассказал автор снимка в подписи к публикации, во время поездки он внезапно почувствовал запах еды. «Чувствую замечательный запах пельмешек... Оказалось, что машинисты поставили мультиварку в вагон и готовили кушать. (...) Так есть захотелось», — говорится в записи.

На фотографии под одним из кресел видна работающая мультиварка, подключенная к розетке. Подписчики сообщества бурно отреагировали на публикацию. «Надо на днях с электрошашлычницей поехать. Народ даже за поездом будет бежать», — сказал один из пользователей. «Вагон-пельменная», — заметил другой.

Также один из подписчиков предположил, что готовить еду могли не машинисты, а охранники. «В новых электричках постоянно находятся охранники, которые, по-моему, там и живут вахтой, и теперь пельмени еще варят», — рассудил он.

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