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Москвичи пожалели задержанных мексиканских болельщиков

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Жители Москвы несут мексиканским футбольным фанатам, которые находятся в столичном СИЗО, еду и воду. Об этом рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, передает «Говорит Москва».

«Огромное количество людей откликнулось, которые захотели воду им передать в бутылках, еду какую-то. Я рассказала, как это сделать, может быть, передадут», — сказала она.

Иностранцы пожаловались на отсутствие бутилированной воды, однако в УФСИН заявили, что в каждой камере кроме водопроводной есть кипяченая вода, которую предоставляют в необходимом для содержащихся под стражей объеме. Там добавили, что задержанным болельщикам дали возможность принять душ и переодеться.

По словам Меркачевой, среди задержанных мексиканских болельщиков есть одна женщина. Представители консульства Мексики пока что не вышли с ними на связь. Сами иностранцы утверждают, что их никогда раньше не арестовывали.

«Это надо все проверять, может быть выяснится, что они опасные рецидивисты и были сто пятьдесят раз задержаны за кражи. Пока это все выясняться будет, запросы сделают по их поводу обязательно, потому что если дело дойдет до суда, то это будет учитываться», — пояснила она.

Четверо иностранных болельщиков попали в московское СИЗО за кражи. Одного из них обвиняют в хищении восьми тысяч долларов. По словам обвиняемого, он действительно схватил чужую сумку, однако не ожидал, что там окажется такая большая сумма. Он не отрицает своей вины и уже вернул все украденные деньги.

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