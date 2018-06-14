Москвичи пожаловались на предупреждения о погоде

За пять месяцев этого года МЧС получило всего 108 жалоб на СМС-рассылку в Москве. Об этом заявил начальник отдела перспективного развития департамента гражданской защиты министерства Вадим Гаршин, передает РИА Новости.

«Например, в ночное время возможен сильный ветер, град, гроза, природные катаклизмы. Человек спит, рядом лежит телефон. Приходит СМС, он прочитал и говорит: Что вы меня оповещаете? Я сплю, я дома, меня это не затронет . Он повернулся на другой бок, у него после этого бессонница, проснулся в плохом настроении и написал жалобу. В то же время у его соседа стоит машина во дворе, над которой нависает дерево. Встал, оделся и перегнал машину на свободное пространство. Дерево упало, а его имущество не пострадало», — сказал Гаршин.

По его словам, за указанный период центр управления совместно с сотовыми операторами сообщал о неблагоприятных погодных и других условиях 32 раза. Хотя бы один раз СМС-сообщение получили 10 миллионов человек.

«В то же время жалоб на эти сообщения было всего 108, процент жалоб — одна тысячная от общего количества населения, получившего сообщения», — отметил Гаршин. Он добавил, что массового недовольства получением СМС-сообщений нет, а МЧС анализирует каждую жалобу.