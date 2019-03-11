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Москвичи пожаловались на соседа со львом

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Жители одного из домов на западе столицы пожаловались на соседа, который привез в квартиру льва. Видеозапись с сидящим в клетке животным была опубликована в Telegram-канале «МК: срочные новости» в четверг, 14 марта.

По данным издания, инцидент произошел вечером в среду, 13 марта, в доме на улице Веерная в районе Очаково-Матвеевское. В полицию обратилась одна из местных жительниц, которая увидела в подъезде соседа, несущего в квартиру клетку с хищником.

Хозяин четырехмесячный львицы рассказал, что привез подаренного ему зверя из частного охотхозяйства. По его словам, львенок должен был находиться в квартире временно, до тех пор, пока ему не обустроят вольер. Мужчина предъявил на хищника все необходимые документы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления полиции, никаких правонарушений со стороны владельца животного выявлено не было. «Приехавшие полицейские выяснили, что на самом деле это львенок, который не представляет угрозы для людей», — сообщил собеседник агентства.

В феврале 2017 года инспекторы, патрулирующие промзону на улице 3-я Никопольская (Бирюлево Западное) нашли двух львят. Документов на них инспекторы не получили. Впоследствии хищников доставили в центр передержки диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Права на одного из двух хищников заявил столичный бизнесмен.

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