Москвичи пробежались во имя добра

Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» в Москве. Об этом сообщает РИАМО.

Марафон состоит из забегов на дистанции 4,2 километра, 10 километров — в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья — и 21,1 километра. В конце проводится церемония награждения победителей.

Акция проходит в 54 городах России, а также за границей. Московский марафон впервые прошел на Васильевском спуске. Все средства, собранные участниками и корпоративными командами, перечисляются в фонд помощи детям «Обнаженные сердца». Расходы по организации мероприятия покрываются спонсорами и партнерами. Артисты, диджеи, ведущие, музыканты и фотографы работают бесплатно.