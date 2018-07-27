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Москвичи пройдут испытание жарой

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Днем в четверг, 2 августа, температура воздуха в Москве прогреется до плюс 32 градусов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10:00 до 17:00 в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градусов», — предупредили спасатели.

В ведомстве напомнили, что в такую погоду необходимо избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

В среду, 1 августа, воздух в Москве прогрелся до 28 градусов. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности в столице из-за жары. По данным синоптиков, с начала августа начнется постепенное угасание летнего сезона.

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