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Москвичи промерзнут с приходом Аксиньи-полухлебницы

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Морозная погода вернется в столичный регион со среды, 6 февраля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По прогнозам синоптиков, до середины следующей недели в городе будет сохраняться облачная погода, местами возможен снег. Со среды температура понизится до минус 8-13 градусов.

По народным приметам, 6 февраля считалось днем Аксиньи-полухлебницы, этот день отмечал середину между урожаями. По поверьям, если в этот день начнется метель, то весна будет поздней.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 февраля, погода в столичном регионе будет соответствовать мартовским показателям. По прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье будет облачно, местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Вместе с потеплением в столицу пришли дождь и гололед, также из-за повышения температуры усилится таяние снега.

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