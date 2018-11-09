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Москвичи проспали 15-градусные морозы

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В ночь с 15 на 16 ноября в столичном регионе была зафиксирована самая низкая за осенний период температура. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Даже по Московской области зарегистрировано минус 15, это такая настоящая зимняя температура. А в Москве в основном температура 7-9 градусов ниже нуля — тоже нормальная зимняя температура», — рассказал Вильфанд.

Синоптик пояснил, что сильное охлаждение воздуха произошло в результате высокого давления и безоблачной погоды.

15 ноября стало известно о том, что в грядущие выходные в столичном регионе выпадет снег. Уже в ночь на воскресенье в городе сформируется устойчивый снежный покров, а на дорогах образуется гололед.

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