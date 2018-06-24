Москвичи просветятся в «футбольных» поездах

В столичном метро в настоящее время курсируют десять тематических поездов, посвященных чемпионату мира по футболу, который принимает Россия. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«4 июня запустили два таких поезда на Таганско-Краснопресненской линии, а в конце июня по фиолетовой и красной веткам поехали еще восемь поездов. Теперь на Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях пассажиров перевозят по пять тематических составов», — отмечается в сообщении.

На внешней стороне вагонов можно найти информацию о городах, где проходят матчи чемпионата. «Внутри поезда пассажиры почувствуют себя игроками на газоне: они смогут узнать популярные и малоизвестные факты о мировом футболе, а также выучить слова приветствия на разных языках», — рассказал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Кроме того, пассажиры могут ознакомиться с редкими архивными фотографиями, на которых запечатлены моменты международных матчей и первенств СССР, а также виды московских стадионов прошлого века.

Отмечается, что футбольные составы будут курсировать в подземке до сентября.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.