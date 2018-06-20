Москвичи решили нажиться на памятных «Тройках»

Жители Москвы перепродают в интернете проездные билеты «Тройка», посвященные чемпионату мира по футболу, в среднем в 7,5 раз дороже номинальной стоимости транспортной карты. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса объявлений «Юла», передает агентство «Москва».

По данным сервиса, в Москве объявлений на «Юле» о продаже памятных карт в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге. «Тройку» можно приобрести в среднем за 375 рублей — это дороже обычной цены в 7,5 раз. Совмещенную карту «Тройка–Подорожник» продают в среднем за 285 рублей, а петербургский «Подорожник» — за 1,7 тысяч рублей, что в 29 раз дороже номинала.

Отмечается, что на сервисе также есть объявление о продаже проездной карты «Подорожник» волонтера чемпионата мира с символикой FIFA за 20 тысяч рублей.