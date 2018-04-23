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Москвичи смогут дойти от метро до аэропорта Внуково за пять минут

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Станция метро «Внуково» Калининско-Солнцевской линии может быть построена в непосредственной близости от аэропорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство «Москва».

«Мы сейчас выбираем площадки, куда можем подойти. Есть одна в отдалении от аэропортовой площади всего в 600-800 метрах, то есть фактически в пешей доступности», — сказал он.

Ранее глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что такой проект станции «Внуково» могут утвердить в 2019 году. Продление ветки планируется от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту. Протяженность участка составит около 5,5 километров, на нем будут две станции.

В апреле сообщалось, что станцию метро «Новопеределкино» желтой линии планируют открыть в июле. Она будет находиться на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова. Главным украшением станции станут ажурные плафоны в древнерусском стиле.

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