Москвичи смогут увидеть кольца Сатурна

В июле 2019 года жители Центральной России, в том числе москвичи, смогут стать свидетелями редкого астрономического явления и увидеть кольца Сатурна, а также его крупнейший спутник Титан. Об этом рассказал астроном Леонид Барунишвили, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, по его словам, 21 января произойдет одно из самых зрелищных лунных затмений. «Луна будет находиться близко к Земле и окрасится в багряный цвет. Жаль, что вживую наблюдать это явление смогут лишь жители Америки, Западной Европы и Африки», — уточнил он.

Еще одно редкое явление произойдет 11 ноября: Меркурий можно будет увидеть на солнечном диске. «Наблюдать редкое явление можно будет более четырех часов, только не забывайте о вреде для глаз», — предупредил Барунишвили.