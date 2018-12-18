Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичи смогут увидеть кольца Сатурна

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В июле 2019 года жители Центральной России, в том числе москвичи, смогут стать свидетелями редкого астрономического явления и увидеть кольца Сатурна, а также его крупнейший спутник Титан. Об этом рассказал астроном Леонид Барунишвили, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, по его словам, 21 января произойдет одно из самых зрелищных лунных затмений. «Луна будет находиться близко к Земле и окрасится в багряный цвет. Жаль, что вживую наблюдать это явление смогут лишь жители Америки, Западной Европы и Африки», — уточнил он.

Еще одно редкое явление произойдет 11 ноября: Меркурий можно будет увидеть на солнечном диске. «Наблюдать редкое явление можно будет более четырех часов, только не забывайте о вреде для глаз», — предупредил Барунишвили.

Читайте также
Самое читаемое
«Изменить вектор развития событий, хотя бы в своем районе»
История москвича, решившего разбить свой парк прямо в городе
4 января
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter