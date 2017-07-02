Москвичи снова восстали против квартиры с онкобольными детьми

Жители одного из многоэтажных домов на юге Москвы пожаловались участковому на владельца квартиры, в которой живут семьи, приехавшие из других городов на лечение. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает «Москва 24».

Соседи заявили, что приезжие граждане проживают в доме незаконно, рассказали в пресс-службе управления внутренних дел по Южному административному округу ГУ МВД России. Жильцов волнует частая смена квартиросъемщиков, а также тот факт, что владелец помещения уходит от налогов. По их словам, к детям они претензий не имеют.

Родители больных отметили, что квартиру им арендовал фонд. «Нам вот сделали регистрацию, так что мы почти москвичи, но радоваться рано», — рассказала Мария Селезнева, добавив, что боится остаться без жилья, так как у ее ребенка большой риск рецидива.

Сообщается, что полиция начала проверку по факту заявления местных жителей.

8 декабря стало известно о том, что старшая по подъезду одного из столичных домов организовала сбор подписей против сдачи квартиры в аренду родителям онкобольных детей. В своем обращении к жильцам дома она назвала квартиру «онкодиспансером» и «раковой больницей», а также заявила, что рак является «заразным инфекционным заболеванием».