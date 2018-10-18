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Москвичи соберутся и вспомнят о репрессиях

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Мэрия Москвы разрешила акцию памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня на Лубянке 29 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ежегодная акция «Возвращение имен» пройдет на Лубянской площади с 10:00 до 22:00. Она организована международным обществом «Мемориал». В ходе нее граждане в течение нескольких часов читают вслух имена и краткие биографии репрессированных.

Ранее представители «Мемориала» сообщили, что столичные власти отозвали согласование акции. Это вызвало широкий общественный резонанс.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. В 2017 году в этот день на проспекте Сахарова была открыта «Стена скорби».

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