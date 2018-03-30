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Москвичи согреются к разговению

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На Пасху в Москве и Московской области ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Восьмого апреля ночью температура будет колебаться около нулевого значения, а днем комфортная десятиградусная отметка, примерно от 8 до 13 градусов. Солнечно, без осадков, но ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду», — рассказал он.

По словам Вильфанда, температура в воскресенье будет превышать среднегодовые значения на несколько градусов, а в начале следующей недели будет еще теплее.

В этом году Пасху отмечают 8 апреля.

По данным специалистов центра «Фобос», в конце недели может установиться майская погода. Быстрому наступлению весны в западной части России будет способствовать теплый фронт циклона, который принес аномальные дожди на Балканы и в Центральную Европу.

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