Москвичи стали больше гулять

Москвичи в 2017 году стали больше гулять. Это связано с реализацией в городе программы «Моя улица», сообщает в пятницу, 27 октября, Telegram-канал «КБ Стрелка» со ссылкой на исследование эффектов благоустройства на улицах столицы.

Авторы работы проанализировали поведение горожан в соцсетях, а также пешеходные и транспортные потоки, рынок жилой и торговой недвижимости. В результате выяснилось, что после благоустройства на Тверской улице стали в 3,5 раза чаще фотографироваться. Кроме того, оказалось, что число аварий с пострадавшими на благоустроенных улицах снизилось на 56 процентов.

Ранее генеральный директор КБ «Стрелка», оператор программы «Моя улица» и консультант мэрии Москвы Денис Леонтьев рассказал, что в магазинах, расположенных на обновленных московских улицах, увеличилось количество транзакций, что говорит о наплыве покупателей. В частности, речь идет о магазинах на Новом Арбате.

При этом он отметил, что для того, чтобы эффект от программы «Моя улица» стал действительно заметен, должно пройти от четырех до семи лет.