Москвичи стали дольше жить

Продолжительность жизни москвичей увеличилась почти до 78 лет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума столичного правительства, передает агентство «Москва».

«Важнее жизни есть только жизнь. За последние семь лет мы увеличили ожидаемую продолжительность жизни москвичей на 3,7 года, практически до 78 лет», — сказал он.

Мэр отметил, что такие показатели соответствуют уровню развитых стран и крупных городов.

В апреле 2017 года средняя продолжительность жизни в Москве выросла до 77 лет. При этом смертность среди трудоспособного населения Москвы снизилась на 38 процентов. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали Москву лидером по приросту продолжительности жизни.

Средняя продолжительность жизни в России за 2017 год составила 72,7 года. Это примерно на пять лет меньше, чем в Москве.