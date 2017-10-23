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Москвичи стали меньше жаловаться на магазины и рестораны

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За девять месяцев 2017 года в столичное управление Роспортребнадзора поступило на 28 процентов меньше жалоб на торговые и ресторанные сети, чем на аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

По данным, озвученным во время совещания по оперативным вопросам, за девять месяцев текущего года москвичи жаловались на сети чуть больше пяти тысяч раз против семи тысяч годом ранее. 78 процентов обращений признаны законными и обоснованными.

39 процентов заявлений касаются качества обслуживания: обмана, обвеса, грубости и отказов в обмене товара. Чуть меньше, 36 процентов, — качества продуктов и блюд. 17 процентов жалуются на шум под окнами во время разгрузки товара.

По итогам проверки было выписано 4,2 тысячи штрафов на общую сумму 106,4 миллиона рублей. Почти 1,3 тысячи партий товара общим весом около 50 тонн были сняты с реализации. 19 магазинов и ресторанов были временно закрыты по решению суда.

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