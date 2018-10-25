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Москвичи стали зарабатывать больше

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Среднемесячная заработная плата в Москве за первые восемь месяцев 2018 года увеличилась на 9,4 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы, передает «Интерфакс».

По данным Мосгорстата, средняя зарплата в столице за указанный период составила 81,8 тысячи рублей. Быстрее всех росла оплата труда в социальной сфере, телекоме, научно-технической деятельности, услугах для бизнеса.

По словам заместителя мэра Владимира Ефимова, рост доходов объясняется подъемом промышленного производства и ростом прибыльности бизнеса, особенно в высокотехнологичных отраслях.

В апреле стало известно, что в первом квартале 2018 года средняя зарплата московских учителей составила 89 тысяч рублей. Нижняя граница учительской зарплаты в городе составила 68 тысяч рублей, верхняя — 120 тысяч.

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